Papa | vescovi Scozia | verrà a Glasgow per Cop26 a novembre

In spirito di fraternità, i presuli paraguayani riaffermano fedeltà, rispetto e adesione al magistero del, affidandolo alla protezione della Vergine dei miracoli di Caacupé. Anche idel ...Il portavoce dei, in una nota, aggiunge: "Ilsarà in Scozia per un tempo molto breve, la maggior parte del quale sarà speso nella partecipazione alla Conferenza Cop26. Anche se ..."I vescovi scozzesi esprimono il loro sostegno nella preghiera a Papa Francesco mentre si riprende dal suo recente intervento chirurgico", dichiara il portavoce dei vescovi scozzesi che aggiunge: ...I vescovi cattolici scozzesi "hanno accolto con favore la prospettiva di un incontro con Papa Francesco durante la conferenza Cop26, l'appuntamento Onu sui cambiamenti climatici, a Glasgow a novembre" ...