Missione pelle perfetta | sai cos’è e come funziona la medical skincare?

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 12 luglio 2021) Chi si considera un’appassionata di bellezza è probabile che abbia sentito parlare di medical skincare, che gli inglesi chiamano anche prescription skincare. Non ha niente di invasivo ma potrebbe essere un metodo per fare un po’ di chiarezza nel mondo della pelle che, oggi, tra mille prodotti, è piuttosto confuso. Significa letteralmente cura della pelle su prescrizione, ed è da opzionare quando si hanno problemi importanti come acne, rosacea o psoriasi. Insomma è il medico, un po’ come per una medicina, che consiglia i prodotti da utilizzare e la corretta applicazione prevista. Perché sappiamo tutti che l’ingrediente sbagliato, applicato sulla pelle sbagliata, può solo peggiorare la situazione dell’epidermide. Oggi capita spesso con il retinolo che, non forse tutte sanno, andrebbe usato con moderazione e gradualmente, meglio se di notte, per scongurare la possibilità di desquamazione e prurito a causa dell’esposizione solare. O molte altre non sanno che, se abbinato a un trattamento giornaliero per esempio alla vitamina C, potrebbe essere la causa delle macchie cutanee.