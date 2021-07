Italia-Inghilterra: William, Kate e George, dall’euforia alla delusione finale (Di lunedì 12 luglio 2021) William, Kate e George: i duchi di Cambridge e il loro primogenito erano a Wembley e, come tutti i tifosi inglesi, sono passati dall’euforia alla delusione finale al termine di Italia-Inghilterra. Il primogenito di Carlo e Diana, in qualità di presidente onorario della Football Association, era probabilmente l’autorità più attesa in una tribuna gremita di personaggi istituzionali e vip di fama mondiale. Non è stata certo la finale di Euro 2020 che sperava. Dalla carica pre-partita all’euforia per il gol ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 12 luglio 2021): i duchi di Cambridge e il loro primogenito erano a Wembley e, come tutti i tifosi inglesi, sono passatial termine di. Il primogenito di Carlo e Diana, in qualità di presidente onorario della Football Association, era probabilmente l’autorità più attesa in una tribuna gremita di personaggi istituzionali e vip di fama mondiale. Non è stata certo ladi Euro 2020 che sperava. Dcarica pre-partita all’euforia per il gol ...

