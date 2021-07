Gianluca Vacchi | l’ex Giorgia Gabriele si è sposata

(Di lunedì 12 luglio 2021)ex storica fidanzata di, ha detto sì al suo compagno, l’imprenditore Andrea Grilli, che ha sposato in una splendida cornice sul Lago di Como. La coppia sta insieme da diversi tempo e ha un bambino, Matteo. Dopo, anche laha finalmente trovato la felicità. Anche la ex fidanzata disi è rifatta una vita. Oraè diventata la signora Articolo completo: dal blog SoloDonna

statodelsud : Giorgia Gabriele, l’ex di Gianluca Vacchi si è sposata con Andrea Grilli - Pino__Merola : Giorgia Gabriele, l’ex di Gianluca Vacchi si è sposata con Andrea Grilli - claudiasilvee : @Mary44494986 @trash_italiano vabbè oh meglio del nome della figlia di gianluca vacchi (blu jerusalema) cioè cristo… - GossipItalia3 : Giorgia Gabriele: la ex di Gianluca Vacchi si è sposata #gossipitalianews - luna2116498597 : Gianluca Vacchi, Luis Fonsi - Sigamos Bailando ft. Yandel -

Intanto Giorgia Gabriele - ex fidanzata di Gianluca Vacchi - è convolata a nozze: durante il weekend si è tenuta la sua sontuosa cerimonia di matrimonio con Andrea Grilli. All'evento hanno ...