Europei di calcio, festa per la vittoria dell’Italia: a Napoli colpi di pistola e accoltellamenti (Di lunedì 12 luglio 2021) La notte della finale degli Europei di calcio si è conclusa con la vittoria dell’Italia ai calci di rigore. Inarrestabile Donnarumma, il quale ha regalato la vittoria agli Azzurri con l’ultima parata e vinto il premio come migliore giocatore del torneo. In Italia, dopo la vittoria, sono partiti i festeggiamenti ma, in alcune piazze, si L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 12 luglio 2021) La notte della finale deglidisi è conclusa con laai calci di rigore. Inarrestabile Donnarumma, il quale ha regalato laagli Azzurri con l’ultima parata e vinto il premio come migliore giocatore del torneo. In Italia, dopo la, sono partiti i festeggiamenti ma, in alcune piazze, si L'articolo

Advertising

SkySport : ??? “GRAZIE SIGNORE CHE CI HAI DATO IL CALCIO, CHE CI FA ABBRACCIARE, CHE CI FA SOGNARE” ? Donnarumma para il rigore… - MaryLouMcDonald : Campioni europei di calcio - worthy winners and European champions ??Italia #EURO2020 - SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - BlobRai3 : ' SUL FILO ... DI SCOZIA '. 'It’s coming Rome'. Il quotidiano indipendentista scozzese 'The National' festeggia cos… - chiamatemibobo : RT @GenCar5: #ItaliaInghilterra ?????????????????? Mondiali: 4-1 (il loro rubato), Europei 2-0 (a Wembley). ???????????????????????????????????????????? La patria del cal… -