Euro2020 | è Donnarumma l' eroe | Siamo una squadra fantastica

(Di lunedì 12 luglio 2021) Gigio mette le mani sulla coppa . Il portierone neo acquisto del Psg esulta per il suo primo trofeo internazionale e per il premio di miglior giocatore della competizione : "Sappiamo da dove...

Ultime Notizie dalla rete : Euro2020 Donnarumma

In effetti quando la telecamera si abbassa a livello del tiratore, vederefermo, immobile tra i pali, con le braccia aperte, fa sembrare la porta ben più piccola dei 7 metri e mezzo che ...Non pesano gli errori di Belotti e dello specialista Jorginho, contano le parate di, come martedì contro la Spagna. Mancini si prende l'Europa e allunga la striscia dei risultati utili: 34 ...Il Crescentone esplode di gioia per il capolavoro degli Azzurri: emozioni, sofferenza e abbracci. I tifosi: "È il primo grande evento che torniamo a vivere tutti assieme dall’inizio della pandemia" ...La squadra di Roberto Mancini ha dimostrato di saper tenere nei momenti di sofferenza per poi colpire nel momento di maggior tensione, ovvero la lotteria dei calci di rigore. Missione compiuta: la Naz ...