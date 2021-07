Euro 2020, in Inghilterra dopo la vittoria azzurra, scatta la caccia agli italiani (Di lunedì 12 luglio 2021) Violenza inaudita. Senza senso. Assurda. La rabbia dei tifosi inglesi si tramuta in follia: gli hoolingans inglesi hanno dato vita ad una vera e propria caccia all’italiano fuori dallo stadio di Wembley. Come dimostrano le immagini di questo video, alcuni di loro si sono posizionati davanti all’uscita dello stadio di Wembley dove erano sistemati i tifosi italiani, e hanno iniziato a colpire i nostri connazionali che avevano bandiere tricolore o sciarpe azzurre. Un tifoso azzurro è stato sgambettato e poi preso a calci mentre era per terra, davanti ad alcuni steward che – impotenti – guardavano le sceni di violenza barbara senza muovere un dito. Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 12 luglio 2021) Violenza inaudita. Senza senso. Assurda. La rabbia dei tifosi inglesi si tramuta in follia: gli hoolingans inglesi hanno dato vita ad una vera e propriaall’italiano fuori dallo stadio di Wembley. Come dimostrano le immagini di questo video, alcuni di loro si sono posizionati davanti all’uscita dello stadio di Wembley dove erano sistemati i tifosi, e hanno iniziato a colpire i nostri connazionali che avevano bandiere tricolore o sciarpe azzurre. Un tifoso azzurro è stato sgambettato e poi preso a calci mentre era per terra, davanti ad alcuni steward che – impotenti – guardavano le sceni di violenza barbara senza muovere un dito.

