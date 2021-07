Euro 2020, Chiellini: “Iniziato a credere nella vittoria dal 4-0 alla Repubblica Ceca” (Di lunedì 12 luglio 2021) Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia campione d’Europa, ha parlato a Rai 1 dopo la giornata istituzionale per celebrare l’Europeo: “Stiamo cominciando a realizzare ma credo ci vorrà tempo. Abbiamo vissuto emozioni incredibili, è solo l’inizio di qualcosa di speciale che non pensavo mai di riuscire a trovare nella mia carriera. Abbiamo scritto una pagina di storia che rimarrà dentro per sempre“. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SU VINCERE LA COPPA COME CANNAVARO – “Fabio per me è stato un fratello maggiore, mi ha insegnato tanto e mi ha fatto piacere prendere il testimone”. SULLA DEDICA AD ASTORI – “Chi come ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Giorgio, capitano dell’Italia campione d’pa, ha parlato a Rai 1 dopo la giornata istituzionale per celebrare l’peo: “Stiamo cominciando a realizzare ma credo ci vorrà tempo. Abbiamo vissuto emozioni incredibili, è solo l’inizio di qualcosa di speciale che non pensavo mai di riuscire a trovaremia carriera. Abbiamo scritto una pagina di storia che rimarrà dentro per sempre“. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SU VINCERE LA COPPA COME CANNAVARO – “Fabio per me è stato un fratello maggiore, mi ha insegnato tanto e mi ha fatto piacere prendere il testimone”. SULLA DEDICA AD ASTORI – “Chi come ...

