“È vero!”. Rebeca e Wolf, colpo di scena dopo Love Island Italia. La conferma in queste ore (Di lunedì 12 luglio 2021) Wolf e Rebeca sono i vincitori della prima edizione di “Love Island Italia”, il dating show condotto da Giulia De Lellis in onda in anteprima su Discover+. Single di tutte le età e origini si sono messi in gioco, accettando di rivelare anche qualche ‘sporco segreto’ del loro passato a causa di un gioco hot organizzato da Giulia De Lellis. La seconda stagione di Love Island Italia è stata confermata durante i palinsesti di Discovery, come riportato da TvBlog. “Noi amiamo il programma e Giulia quindi sicuramente una seconda stagione ci ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021)sono i vincitori della prima edizione di “”, il dating show condotto da Giulia De Lellis in onda in anteprima su Discover+. Single di tutte le età e origini si sono messi in gioco, accettando di rivelare anche qualche ‘sporco segreto’ del loro passato a causa di un gioco hot organizzato da Giulia De Lellis. La seconda stagione diè statata durante i palinsesti di Discovery, come riportato da TvBlog. “Noi amiamo il programma e Giulia quindi sicuramente una seconda stagione ci ...

aetherayn : @proteggimifede_ vero però io rebeca non la vedo molto presa - HarmonyHalliwel : IL VIDEO DELLA VITTORIA!!! REBECA E WOLF!!! Wolf, un vero principe azzurro, in tutto e per tutto. - HarmonyHalliwel : 'Wolf divide il montepremi con Rebeca e questo significa che il suo sentimento nei confronti della giovane è vero e… -