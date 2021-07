E’ nata Luna Marì | la figlia di Belen Rodriguez

Leggi su ck12

(Di lunedì 12 luglio 2021) Fiocco rosa in casa die Antonino Spinalbese: è, la secondogenita della showgirl argentina (Instagram)Se Antonio Cassano, l’ex calciatore che ha sprecato l’enorme talento che madre natura gli ha donato tra intemperanze varie e “colpi di testa” tanto da essere ricordato più per le sue proverbiali “cassanate” che per le giocate in campo, è nato il giorno successivo, il 12 luglio, al trionfo iridato dell’Italia in Spagna nel 1982, c’è una neoche ha fatto anche meglio. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Euro 2020, il premio dell’Italia ...