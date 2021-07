Diffamazione, Consulta: 'No carcere a giornalisti, è incostituzionale' (Di lunedì 12 luglio 2021) Le norme che obbligano il giudice a punire con il carcere la Diffamazione a mezzo della stampa o della radiotelevisione sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) Le norme che obbligano il giudice a punire con illaa mezzo della stampa o della radiotelevisione sono incostituzionali perché contrastano con la libertà di manifestazione del ...

Advertising

Agenpress : Diffamazione. Consulta, illegittimo obbligo carcere per i giornalisti - aleappo53 : RT @MediasetTgcom24: Diffamazione, Consulta: 'No carcere a giornalisti, è incostituzionale' #consulta - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Diffamazione, Consulta: 'No carcere a giornalisti, è incostituzionale' #consulta - BeachRicotta : RT @MediasetTgcom24: Diffamazione, Consulta: 'No carcere a giornalisti, è incostituzionale' #consulta - _CarlottaMiller : RT @MediasetTgcom24: Diffamazione, Consulta: 'No carcere a giornalisti, è incostituzionale' #consulta -