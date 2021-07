Dayane Mello compra casa in Brasile e la dedica al fratello Lucas: “Era il suo posto preferito” (Di lunedì 12 luglio 2021) Dayane Mello continua ad emozionare i fan. E così, proprio in queste ore, ha fatto sapere agli estimatori di avere acquistato una casa dove avrebbe voluto vivere Lucas, suo fratello prematuramente scomparso per colpa di un incidente stradale. Dayane Mello compra casa in Brasile e la dedica al fratello Lucas Questo era il posto preferito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 12 luglio 2021)continua ad emozionare i fan. E così, proprio in queste ore, ha fatto sapere agli estimatori di avere acquistato unadove avrebbe voluto vivere, suoprematuramente scomparso per colpa di un incidente stradale.ine laalQuesto era il... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

