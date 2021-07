Covid, l'incidenza dell'epidemia è in aumento in 19 regioni (Di lunedì 12 luglio 2021) L'incidenza delle infezioni da virus SarsCoV2 è aumentata in 19 regioni e in otto l'incremento settimanale è stato di oltre il 50%: è la mappa riportata nel sito CovidTrends. Nell'ultima settimana è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 12 luglio 2021) L'e infezioni da virus SarsCoV2 è aumentata in 19e in otto l'incremento settimanale è stato di oltre il 50%: è la mappa riportata nel sitoTrends. Nell'ultima settimana è ...

