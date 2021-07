Coronavirus | 13 decessi in 24 ore Sale ancora il tasso di positività | 1 | 2% +0 | 2% rispetto a ieri

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il bollettino del 12 luglio Sono 13 idasegnalati in Italia nelle ultime 24 ore (erano 7). Il totale delle vittime legate al Covid-19così a 127.788. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +888 positivi. A oggi, il bilancio dei casi totali dall’inizio del monitoraggio è di 4.272.163. Gli attualmente positivi sono 40.426. La situazione negli ospedali Il totale dei dimessi e i guariti raggiunge quota 4.103.949, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.149. In 158 sono ricoverati nei reparti di terapia intensiva; di ...

Ieri i casi erano stati 1.391 con 7e 143.332 tamponi. Il rapporto tra nuovi casi e test eseguiti sale all' 1.2% , contro il precedente 1%. Il totale degli ospedalizzati in Italia è di 1.307 ...... che portano il numero totale a 245.014 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da. I ... Oggi si registrano 2 nuovi: 2 uomini, con un'età media di 75 anni. LAZIO - Oggi nel Lazio, 'su ...Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Nextmediaweb, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, ...Ecco la situazione relativo alla diffusione da Covid-19 in Piemonte e in provincia di Alessandria di lunedì 12 luglio 2021.