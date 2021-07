Calcio | Lazio | Reina ' Sarri una garanzia'

Advertising

Gazzetta_it : Lazio-Luis Alberto massima tensione. Il rischio rottura ora è concreto - OfficialSSLazio : Il Direttore Sportivo #Tare presenta il mister ?? 'Abbiamo scelto #Sarri per compiere un salto di qualità, è un alle… - OfficialSSLazio : #Sarri ?? 'Ho visto nella Lazio le caratteristiche giuste per poter farmi esprimere le mie doti. Nella squadra vedo… - Profilo3Marco : RT @ilmessaggeroit: Lazio, Sarri insiste con la difesa. Vavro: «Con lui sono motivato» - ForzaLazio__ : MI TROVO BENE CON SARRI??#Vavro 'Stiamo lavorando molto con il pallone. Il calcio spagnolo forse è più adatto alle… -

Leggi anche Roberto Mancini sbanca: Europeo, spot, immobili e azioni dellaItalia - ...aver raggiunto la finale di Wimbledon Mattarella ha assistito alla finale del Campionato europeo di..."Quando si apprenderanno le sue idee, mi auguro che lapossa produrre unbellissimo come quello ammirato a Napoli - spiega il portiere spagnolo in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo ...Pepe Reina e' uno dei leader della Lazio e dello spogliatoio biancoceleste oltre che uno dei fedelissimi di Maurizio Sarri dopo tre anni intensi al Napoli. "Quando si apprenderanno le sue idee, mi aug ..."Nel calcio come nella vita, i percorsi hanno un inizio e spesso una fine, anche se in cuor mio speravo che questo giorno non arrivasse mai" ha esordito Damiano Franco nella splendida lettera ...