Notte di sangue nel Napoletano, 15enne accoltellato: è in prognosi riservata (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La scorsa Notte, un 15enne, ferito verosimilmente con un coltello, è stato soccorso da un'ambulanza del 118, in via Roma nel comune di Somma Vesuviana. E' stato trasportato all'Ospedale del Mare di Ponticelli ed è ora ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime notizie, sarebbe stato ferito da due coltellate, una all'addome e una al braccio sinistro. Ad indagare sulla vicenda, per chiarire dinamica e identificare il o i responsabili sono i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

