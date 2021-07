Migranti, focolaio in hotspot a Taranto (Di domenica 11 luglio 2021) «Quanto sta avvenendo nell’hotspot di Taranto non è da sottovalutare. 33 ospiti sono risultati positivi dopo essere stati a contatto con gli altri Migranti, con volontari e con personale della Polizia di Stato. Molti di loro hanno avuto anche contatti all’esterno allontanandosi dalla struttura e questo è ancora più grave». Anche Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), esprime preoccupazione per quanto sta avvenendo in queste ore. «Abbiamo pagato noi tutti un tributo altissimo a causa di questo maledetto virus, abbiamo perso persone care e altre siamo stati costretti a vederle per mesi ... Leggi su forzearmatenews (Di domenica 11 luglio 2021) «Quanto sta avvenendo nell’dinon è da sottovalutare. 33 ospiti sono risultati positivi dopo essere stati a contatto con gli altri, con volontari e con personale della Polizia di Stato. Molti di loro hanno avuto anche contatti all’esterno allontanandosi dalla struttura e questo è ancora più grave». Anche Fabio Conestà, Segretario Generale del Movimento Sindacale Autonomo di Polizia (Mosap), esprime preoccupazione per quanto sta avvenendo in queste ore. «Abbiamo pagato noi tutti un tributo altissimo a causa di questo maledetto virus, abbiamo perso persone care e altre siamo stati costretti a vederle per mesi ...

