Matteo Berrettini deve fare come Andy Murray: sconfiggere Djokovic in Finale a Wimbledon. Serve un gladiatore (Di domenica 11 luglio 2021) Matteo Berrettini insegue la leggenda, dopo aver già scritto la storia. Il tennista italiano si sta preparando per affrontare Novak Djokovic nella Finale di Wimbledon 2021, in programma oggi pomeriggio (ore 15.00) sull'erba londinese. Il romano, primo tennista italiano a raggiungere l'atto conclusivo sull'erba londinese, se la dovrà vedere contro il numero 1 al mondo ed è ben consapevole che Serve un'impresa per mettere in ginocchio il serbo e mettere le mani sullo Slam più prestigioso e conosciuto al mondo. Il nostro portacolori se la dovrà vedere contro un avversario in grandissima ...

