Libano in Blackout: Senza luce, carburante ed è caos (Di domenica 11 luglio 2021) Le turbine delle due principali centrali elettriche del Libano sono state spente per mancanza di combustibile. E il paese, al collasso economico già da due anni, si avvia verso un Blackout generale del Libano. L’elettricità nel paese è razionata solo per alcune ore al giorno: a funzionare sono ora soltanto le turbine di due navi turche attraccate a nord e a sud di Beirut, oltre ai costosissimi generatori privati, i cui proventi finiscono in larga parte nelle tasche degli esponenti del contestato sistema politico clientelare libanese. Sale intanto la tensione politica alla luce del rifiuto dei vertici istituzionali di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 11 luglio 2021) Le turbine delle due principali centrali elettriche delsono state spente per mancanza di combustibile. E il paese, al collasso economico già da due anni, si avvia verso ungenerale del. L’elettricità nel paese è razionata solo per alcune ore al giorno: a funzionare sono ora soltanto le turbine di due navi turche attraccate a nord e a sud di Beirut, oltre ai costosissimi generatori privati, i cui proventi finiscono in larga parte nelle tasche degli esponenti del contestato sistema politico clientelare libanese. Sale intanto la tensione politica alladel rifiuto dei vertici istituzionali di ...

