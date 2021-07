Kate Middleton alla finale femminile di Wimbledon dopo la quarantena (Di domenica 11 luglio 2021) Kate Middleton ha fatto rientro a Wimbledon dopo che Kensington Palace ne aveva comunicato l’autoisolamento. La duchessa di Cambridge si era posta in quarantena dopo esser stata informata di aver avuto contatti con un soggetto risultato positivo. Per la finale femminile a Wimbledon, invece, è tornata per assistere ad uno dei suoi sport preferiti e per consegnare … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 11 luglio 2021)ha fatto rientro ache Kensington Palace ne aveva comunicato l’autoisolamento. La duchessa di Cambridge si era posta inesser stata informata di aver avuto contatti con un soggetto risultato positivo. Per la, invece, è tornata per assistere ad uno dei suoi sport preferiti e per consegnare … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

zazoomblog : Kate Middleton a Wimbledon dopo l’isolamento: è polemica - #Middleton #Wimbledon #l’isolamento: - LT38 : RT @vogue_italia: La più chic a Wimbledon? Kate! ???? - VwWKCieYfKTBomt : RT @vogue_italia: La più chic a Wimbledon? Kate! ???? - vogue_italia : La più chic a Wimbledon? Kate! ???? - VanityFairIt : Impeccabile come sempre, la duchessa di Cambridge ritorna dopo un periodo di isolamento per essere entrata in conta… -