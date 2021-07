Italia Inghilterra, striscione dei tifosi azzurri: «Dio salvi… Chiesa!» (Di domenica 11 luglio 2021) striscione tifosi Italia: «Dio salvi… Chiesa!». Il siparietto prima della sfida di Wembley contro l’Inghilterra – FOTO Italia in campo contro l’Inghilterra a Wembley, nella finale di Euro 2020. Sugli spalti, intanto, è spuntato uno striscione a favore di Federico Chiesa, attaccante della Juventus e trascinatore di questa Nazionale. Sulle orme del celebre ‘God save the queen’, i tifosi dell’Italia lo hanno cambiato in ‘God save the church (Chiesa)’, facendo riferimento proprio all’attaccante classe ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 luglio 2021): «Dio». Il siparietto prima della sfida di Wembley contro l’– FOTOin campo contro l’a Wembley, nella finale di Euro 2020. Sugli spalti, intanto, è spuntato unoa favore di Federico Chiesa, attaccante della Juventus e trascinatore di questa Nazionale. Sulle orme del celebre ‘God save the queen’, idell’lo hanno cambiato in ‘God save the church (Chiesa)’, facendo riferimento proprio all’attaccante classe ...

