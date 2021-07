Italia campione d’Europa! (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia campione d’Europa per la seconda volta! Una vittoria ai rigori dopo l’1 a 1 dei tempi supplementari. Gigio Donnarumma monumentale, eletto miglior giocatore del torneo ad appena 22 anni. L’Inghilterra battuta in casa è basita. Il portiere azzurro ha parato due rigori a Sancho e Saka. Ha sbagliato Rashford spedendo il tiro sul palo. Tutti e tre erano entrati dalla panchina proprio per i calci dal dischetto. L’Italia è sul trono continentale con il capitano Giorgio Chiellini che alza la coppa con un gran sorriso. Leggi su vanityfair (Di lunedì 12 luglio 2021) Italia campione d’Europa per la seconda volta! Una vittoria ai rigori dopo l’1 a 1 dei tempi supplementari. Gigio Donnarumma monumentale, eletto miglior giocatore del torneo ad appena 22 anni. L’Inghilterra battuta in casa è basita. Il portiere azzurro ha parato due rigori a Sancho e Saka. Ha sbagliato Rashford spedendo il tiro sul palo. Tutti e tre erano entrati dalla panchina proprio per i calci dal dischetto. L’Italia è sul trono continentale con il capitano Giorgio Chiellini che alza la coppa con un gran sorriso.

