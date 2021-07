Insigne costretto al cambio per problemi muscolari | entra Belotti al suo posto

Advertising

_makankosappo : RT @Mario36258597: @CarmineTool @RafAuriemma Coglione se non era x la palla filtrante di insigne x immobile dove il difensore spagnolo e st… - taylorjoyismo : RT @Mario36258597: @CarmineTool @RafAuriemma Coglione se non era x la palla filtrante di insigne x immobile dove il difensore spagnolo e st… - _HVDP_ : RT @Mario36258597: @CarmineTool @RafAuriemma Coglione se non era x la palla filtrante di insigne x immobile dove il difensore spagnolo e st… - S0lid_01 : @Fletcher_Lynd Insigne ha giocato praticamente nella nostra metà campo e si cercavano solo gli strappi delle ali. N… - ElBanfo : @AntonelloAng @salomone_l E ti hanno costretto a lanci velleitari che partivano dai piedi di Chiellini. Immobile ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne costretto

Un po' di vitalità in più si vede, tant'è vero che Pickford èa salvare da pochi metri su tiro cross di. Al 61' palla gol di Chiesa che con un destro secco costringe ancora una ......Chiellini non giocò la partita dei quarti di finale contro l' Inghilterra e poi fuad ... cioè Chiesa a destra ea sinistra, con Immobile certamente favorito su Belotti come ...I partenopei hanno infatti bisogno di un esterno sinistro, per cui il primo nome resta quello di Emerson Palmieri, il cui valore però si aggira intorno ai 20 milioni. Resta ancora incerto il futuro di ...Sostituire Spinazzola non era un compito facile ma Emerson Palmieri ha dato tutto contro la Spagna cercando di non far rimpiangere il terzino della Roma. E per larghi tratti della partita ...