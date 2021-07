Inghilterra - Italia 0 - 1 (Di domenica 11 luglio 2021) 50' su punizione Insigne sfiora il palo Inizia il secondo tempo. Mancini non fa cambi. Si fa subito ammonire Barella per fallo su Kane. Leggi su gazzettadiparma (Di domenica 11 luglio 2021) 50' su punizione Insigne sfiora il palo Inizia il secondo tempo. Mancini non fa cambi. Si fa subito ammonire Barella per fallo su Kane.

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? Gli 11 #Azzurri ?? scelti dal Ct Mancini per ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, h 21.00 ???… - Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Inghilterra ?????????????? ?? Oggi, ore 21.00 ??? Stadio #Wembley - #Londra ?? #FINALE ?? In d… - SkySport : ???? IT'S COMING ROME?? ?? Siamo campioni d'Europa?? ?? - zazoomblog : Inghilterra - Italia 0 - 1 - #Inghilterra #Italia - elenacollini__ : RT @RI0VEROAD: com’era tomlinson? “tanto in finale l’Inghilterra vince contro l’Italia” ARE U SURE? -