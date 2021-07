Haute Joaillerie | svelati i gioielli più preziosi del 2021

(Di domenica 11 luglio 2021) Ogni anno a Luglio, durante la settimana della modaCouture di Parigi, arriva il momento che tutti gli esperti e gli amanti deiaspettano: le presentazioni di, l’alta gioielleria delle maison più prestigiose. Quest’anno nel calendario degli eventi della fashion week spiccavano degli assenti importanti come Chanel e Cartier, che hanno presentato in luoghi diversi, anticipando di qualche giorno le date ufficiali, mentre a giungo c’era stata la sfilata Magnifica di Bulgari a Roma. Pomellato sceglie invece di presentare in questo periodo ma da remoto, così da concedere a tutti di poter godere ...

Tre le maison diin calendario: Boucheron , Chopard e Mikimoto . Il nuovo corso della maison Alaïa sotto il timone stilistico di Peter Mulier ha preso il via ieri sera, fuori ...... a piedi nudi e con indosso un abito nero con le spalle scoperte e un collier con smeraldo e diamante Chopard. Quel momento è fra i più memorabili nelle ultime edizioni del Festival. ...Collier, anelli e bracciali preziosi firmati dalle grandi maison del lusso sfilano ogni anno sul tappeto rosso del grande evento cinematografico di Cannes, che torna a far sognare. Era di Pomellato la ...L’Alta Moda di Parigi è senza tempo, immortale come un gioiello in diamanti. Brilla e non conosce crisi, si rinnova al ritmo di ago e filo, pizzi, sete, velluti. E le petites mains - le grandi sarte d ...