Europei | Parmitano esulta a gol inglese | ira spaziale del web

(Di lunedì 12 luglio 2021) Un diluvio di polemiche ha sommerso l'astronauta dell'Esa Lucadopo un tweet in cui si è congratulato per il goldi Shaw. «Che gol stupefacente, ben fatto, Inghilterra»

... ma la vittoria degli Azzurri aglidi Calcio è trending su tutti i social, con buona pace ... Euro 2020: il tweet dell'astronautaQualche polemica, invece, per il tweet dell'astronauta ...Allora erano i Mondiali; questa volta, 11 luglio, gli. 11 luglio: una data nel destino ..., tweet pro Inghilterra: "Che gol Shaw!"/ Valanga di insulti via social Ieri a Wembley, allora ...Un’esclamazione, quella dell’astronauta italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, scritta di getto sui social dopo il primo gol dell’Inghilterra nella finale degli Europei a Wembley ...Parmitano “esulta” alla rete dell'Inghilterra contro la nazionale italiana e i tifosi sui social non gradiscono: ecco cosa è successo ...