Conca dei Marini, cola a picco un’altra barca. Praiano, muore 62enne (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Seconda imbarcazione affondata, nel giro di una decina di giorni, nei pressi di Conca Dei Marini. L’episodio di domenica 11 luglio ha riguardato una imbarcazione apparentemente più piccola del ’12 metri’ precedentemente colato a picco. A quanto si apprende, le quattro persone a bordo si sono messe in salvo a nuoto. Da accertare le cause del naufragio, le eventuali responsabilità e, certamente, le modalità di rimozione del relitto. Qualche ora prima, nella vicina Praiano, una 62enne italiana aveva ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Seconda imzione affondata, nel giro di una decina di giorni, nei pressi diDei. L’episodio di domenica 11 luglio ha riguardato una imzione apparentemente più picdel ’12 metri’ precedentementeto a. A quanto si apprende, le quattro persone a bordo si sono messe in salvo a nuoto. Da accertare le cause del naufragio, le eventuali responsabilità e, certamente, le modalità di rimozione del relitto. Qualche ora prima, nella vicina, unaitaliana aveva ...

Advertising

anteprima24 : ** #Conca dei #Marini, cola a picco un'altra #Barca. #Praiano, muore 62enne ** - DupsVLF : BILLYBALLO PRESTITUZZO E RISCATTO AMORE MONCADOSO THE ELEPHANT HA DIRETTO TUTTO EVVIVA LA CONCA L'ERA DEI CAMMELLI È FINITA ??????? - LiKytai8 : RT @Mark_DiDonato84: @virginiaraggi @luigidimaio 'L'Isis non toccherebbe mai @luigidimaio. Grazie a lui in #Italia fanno entrare chi voglio… - Fratzen13 : RT @Mark_DiDonato84: @virginiaraggi @luigidimaio 'L'Isis non toccherebbe mai @luigidimaio. Grazie a lui in #Italia fanno entrare chi voglio… - DupsVLF : WOLFGANG È CLASS, VISIONE E FORZA, UN TREQUARTERO OLD TIME BLACK WIDOW TESSE LE TRAME NEI VUOTI DEI REPARTI, A DER… -