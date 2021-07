Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini si sono sposati, le nozze con amici vip da Lillo a Favino (Di domenica 11 luglio 2021) Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini sono diventati marito e moglie. Nella serata di sabato 10 luglio le due voci di Rai Radio2, hanno celebrato il loro matrimonio, circondati dagli amici più stretti che hanno presenziato e festeggiato con gioia questo momento così bello di condivisione. La coppia, ormai insieme da anni, ha deciso di consolidare il loro legame arrivando, quindi, a pronunciare il fatidico sì, arrivato dopo più di tredici anni l’uno accanto all’altra e due figli. Tra i presenti, come si può vedere nelle storie pubblicate da alcuni degli invitati su Instagram, da Roberta ... Leggi su cityroma (Di domenica 11 luglio 2021)Didiventati marito e moglie. Nella serata di sabato 10 luglio le due voci di Rai Radio2, hanno celebrato il loro matrimonio, circondati daglipiù stretti che hanno presenziato e festeggiato con gioia questo momento così bello di condivisione. La coppia, ormai insieme da anni, ha deciso di consolidare il loro legame arrivando, quindi, a pronunciare il fatidico sì, arrivato dopo più di tredici anni l’uno accanto all’altra e due figli. Tra i presenti, come si può vedere nelle storie pubblicate da alcuni degli invitati su Instagram, da Roberta ...

andreastoolbox : Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini si sono sposati, le nozze con amici vip da Lillo a Favino… - glooit : Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini si sono sposati, le nozze con amici vip da Lillo a Favino leggi su Gloo… - _Blanche : Bellissimo il matrimonio tra Carolina Di Domenico e Pier Ferrantini. - Angela_akz : Ma Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti che cantano My Way al matrimonio di Carolina Di Domenico sono vita - Chicca_colors : RT @FreddieTee: Alessandro sì, Chiara no. Stare davanti allo schermo non è come farsi un selfie. In più... l'inglese. Carolina Di Domenico… -