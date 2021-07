Bolsonaro: oltre il 50% vuole il suo impeachment (Di domenica 11 luglio 2021) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro è ormai contestato dalla maggioranza della popolazione. Il presidente è accusato di aver gestito male la pandemia di coronavirus e ora è accusato anche di corruzione per la vendita dei vaccini. Secondo un sondaggio, oltre il 50% dei brasiliani è favorevole al suo impeachment. Bolsonaro: i brasiliani vogliono il Leggi su periodicodaily (Di domenica 11 luglio 2021) Il presidente del Brasile Jairè ormai contestato dalla maggioranza della popolazione. Il presidente è accusato di aver gestito male la pandemia di coronavirus e ora è accusato anche di corruzione per la vendita dei vaccini. Secondo un sondaggio,il 50% dei brasiliani è favorevole al suo: i brasiliani vogliono il

