Wimbledon 2021, Nikola Mektic e Ante Pavic trionfano nel torneo di doppio (Di sabato 10 luglio 2021) Cala il sipario anche sul torneo di doppio maschile a Wimbledon e le teste di serie n.1 del tabellone hanno confermato i favori del pronostico. La coppia croata formata da Nikola Mektic e da Mate Pavic ha prevalso sul duo composto dallo spagnolo Marcel Granollers e dall'argentino Horacio Zeballos (testa di serie n.4) con il punteggio di 6-4 7-6 (5) 2-6 7-5 in 2 ore e 47 minuti di gioco. Nel primo set i due balcanici sono chirurgici nell'approfittare di un passaggio a vuoto dei rivali nel settimo game, non sfruttando due set-point nel nono. La chiosa della frazione arriva comunque nel ...

