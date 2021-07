Tevez vuole giocare con Higuain? Il tandem si può formare in MLS

(Di sabato 10 luglio 2021) Carlosha dato il suo addio al Boca Juniors: niente ritiro per l’ex Juve che potrebbe fare coppia conCarlosha dato l’addio al Boca Juniors: l’attaccante argentino, che ha fatto sognare i tifosi della Juventus, nonappendere le scarpette al chiodo e si prepara ad una nuova avventura. Come riporta ESPN Deportes,starebbe pensando di continuare ain MLS magari all’Inter Miami con Gonzaloe Blaise Matuidi. Sull’argentino anche Atlanta United e Minnesota United. L'articolo proviene da Calcio News 24.

