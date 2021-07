Temptation Island 2021, Stefano e Manuela si sono lasciati? L’avvistamento (Di sabato 10 luglio 2021) Stando ai rumors, sarebbero ben tre le coppie di Temptation Island 2021 che sarebbero scoppiate a seguito della partecipazione al reality show di Maria De Filippi. In particolar modo, e essersi lasciati – e pare anche in malo modo – pare siano stati i due fidanzati di Brindisi, ovvero Stefano Sirena e Manuela Carriero. La coppia, fidanzata da quattro anni ma in crisi da tempo, non vive più insieme; dopo che lei ha scoperto di essere stata tradita più volte, infatti, lui è tornato a vivere dalla madre e si ferma da Manuela solo di tanto in tanto. Stefano ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 10 luglio 2021) Stando ai rumors, sarebbero ben tre le coppie diche sarebbero scoppiate a seguito della partecipazione al reality show di Maria De Filippi. In particolar modo, e essersi– e pare anche in malo modo – pare siano stati i due fidanzati di Brindisi, ovveroSirena eCarriero. La coppia, fidanzata da quattro anni ma in crisi da tempo, non vive più insieme; dopo che lei ha scoperto di essere stata tradita più volte, infatti, lui è tornato a vivere dalla madre e si ferma dasolo di tanto in tanto....

