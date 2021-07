Spaventoso schianto tra una Citroen e una Peugeot sulla provinciale | morto un 27enne | 5 feriti

(Di sabato 10 luglio 2021) Cinque ragazzi sono rimastie imprigionati tra le lamiere dell’auto in seguito ad un grave incidente avvenuto nel Salento. Una sesta persona, conducente del secondo veicolo, è deceduta Tremendo incidente stradale quello avvenuto in Salento nella notte tra venerdì e sabato. Con un bilancio decisamente drammatico, une ben cinquein seguito L'articolo NewNotizie.it.

Come riportato da Ansa e dai quotidiani locali a perdere la vita nel terribileè stato un 27enne residente a Melendugno: si chiamava Giuseppe Mazzeo e stava, come ricostruito dalle autorità, ...Leggi anche >incidente: morti due ragazzi di 33 e 24 anni, quattro feriti Immediato l'... che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo lo. Leggi anche ?> Drammatico incidente stradale ...Cinque ragazzi sono rimasti feriti e imprigionati tra le lamiere dell'auto in seguito ad un grave incidente avvenuto nel Salento. Una sesta persona, conducente del secondo veicolo, è deceduta ...La difesa di Stefan Lechner ha ottenuto un nuovo incidente probatorio. Saranno verificati i livelli alcolemici di chi fu travolto e ucciso per sostenere la tesi del concorso di colpa ...