Salvini | “Una volta a sinistra si occupavano di operai e lavoro | oggi di Zan e Ius soli Siam passati da Togliatti a Fedez…”

(Di sabato 10 luglio 2021) Il leader della Legain Versilia per promuovere i referendum della Lega, non perde l’occasione per qualche frecciata a Letta e non solo: “Unala, poteva piacere o non piacere, ma si occupava di, di, di insegnanti di precari, di diritti civili e adesso Letta di si occupa di Zan di Iuse della nazionale che si deve inginocchiare a centro campo altrimenti è razzista. Capite bene che c’è Berlinguer che si rinella tomba.damala ...

Advertising

LiaQuartapelle : Stamattina Salvini ha rilasciato un’intervista al Financial Times dicendo che sostiene Draghi e l’Europa. Nel pomer… - ItaliaViva : Io rivendico una profonda alterità rispetto alle idee di Matteo Salvini, ma lasciatemi dire che ricevere accuse di… - LiaQuartapelle : Certo è una bella contraddizione che Salvini, dopo aver solidarizzato con le guardie carcerarie di… - fattoquotidiano : Salvini: “Una volta a sinistra si occupavano di operai e lavoro, oggi di Zan e Ius soli. Siam passati da Togliatti… - Aa91106889 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Ma vi par normale che una zingara a Milano dica “A Salvini andrebbe tirata una pallottola in testa”? Stai bu… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Una

Anche Matteosi è unito al coro dicendo che "la riforma della giustizia è necessaria e ...morti del processo "Ci stanno arrivando ora processi conclusi in primo grado nel 2015 - 16" e "sola ...Ci impegneremo ancora di più affinché l'Isis e l'estremismo islamico vengano sradicativolta per tutte". Lo dice il leader della Lega MatteoIl leader della Lega Salvini in Versilia per promuovere i referendum della Lega, non perde l’occasione per qualche frecciata a Letta e non solo: “Una volta la sinistra, poteva piacere o non piacere, ...CIVITAVECCHIA - Continua la mobilitazione della Lega di Civitavecchia per i sei quesiti referendari di Giustizia giusta. Domani ...