Roma, Fienga durissimo: “Revoca Tor di Valle in 15 giorni o niente nuovo stadio” (Di sabato 10 luglio 2021) “Se il Campidoglio non arriverà alla Revoca dell’interesse pubblico sul vecchio progetto, sarà impossibile parlare del nuovo. O il voto in aula sulla delibera già approvata in giunta arriverà nelle prossime due settimane oppure ci vorranno almeno altri 12 mesi prima di discuterla“. Queste le dichiarazioni dell’ad della Roma, Guido Fienga sui tentennamenti di alcuni consiglieri, nonostante le rassicurazioni della Sindaca Virginia Raggi. E ancora: “Di mezzo ci sono le elezioni e la formazione della nuova giunta. Se passerà ancora un anno, perderemo sia l’interesse degli investitori sul progetto che l’onda del Recovery Plan e ... Leggi su sportface (Di sabato 10 luglio 2021) “Se il Campidoglio non arriverà alladell’interesse pubblico sul vecchio progetto, sarà impossibile parlare del. O il voto in aula sulla delibera già approvata in giunta arriverà nelle prossime due settimane oppure ci vorranno almeno altri 12 mesi prima di discuterla“. Queste le dichiarazioni dell’ad della, Guidosui tentennamenti di alcuni consiglieri, nonostante le rassicurazioni della Sindaca Virginia Raggi. E ancora: “Di mezzo ci sono le elezioni e la formazione della nuova giunta. Se passerà ancora un anno, perderemo sia l’interesse degli investitori sul progetto che l’onda del Recovery Plan e ...

Advertising

capuanogio : L’ad della #Roma #Fienga al #CorSport sulla battaglia per la revoca dell’interesse pubblico per il progetto Pallott… - ing_michele : RT @capuanogio: L’ad della #Roma #Fienga al #CorSport sulla battaglia per la revoca dell’interesse pubblico per il progetto Pallotta, senza… - sportface2016 : #Roma, #Fienga durissimo: 'Revoca di Tor di Valle in 15 giorni o niente nuovo stadio' - RobMaida : RT @capuanogio: L’ad della #Roma #Fienga al #CorSport sulla battaglia per la revoca dell’interesse pubblico per il progetto Pallotta, senza… - RobMaida : @robbyssimo @CorSport @OfficialASRoma E io continuo a risponderti che il giornalismo serio non prevede aiuti. Quest… -