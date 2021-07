Raffaella Carrà e Frank Sinatra: la trama di una misteriosa e fugace storia d’amore (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo essersi diplomata al Centro Sperimentale di Roma, Raffaella Carrà iniziò a muovere i primi passi negli studi dello spettacolo per poi fare diversi film, tra i quali Il colonnello di Von Ryan, nel quale era la partner di Frank Sinatra. Fin dai sui esordi, la Carrà, ha mantenuto sempre un certo riserbo sulla sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 10 luglio 2021) Dopo essersi diplomata al Centro Sperimentale di Roma,iniziò a muovere i primi passi negli studi dello spettacolo per poi fare diversi film, tra i quali Il colonnello di Von Ryan, nel quale era la partner di. Fin dai sui esordi, la, ha mantenuto sempre un certo riserbo sulla sua … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

_Techetechete : Stasera #techetechete si regala una puntata speciale di 90 minuti dedicata alle esibizioni che Raffaella Carrà amav… - guardian : Raffaella Carrà, Italian cultural institution and LGBT icon, laid to rest in Rome - _Techetechete : E stasera andiamo avanti con il nostro tributo a Raffaella Carrà. La puntata è di Massimiliano Canè, il titolo: 'Ra… - Mariquita_la1a : Io modificherei in : RAFFAELLA CARRÀ, LA PIÙ AMATA DAGLI ITALIANI... - calogerorusso : da 6 minuto... Quando Raffaella Carrà cantò “A far l’amore comincia tu” sulla Piazza Rossa nel 1981: il video - Ru… -