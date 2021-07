Kate Middleton libera di contagiare? Lo sfregio al popolino, in tribuna a Wimbledon: perché è un grosso caso (Di sabato 10 luglio 2021) Ma come, Kate Middleton? Come è noto, la Duchessa di Cambridge si era messa in auto-isolamento dopo essere venuta a contatto con una persona positiva al coronavirus, della quale però non è stata rivelata l'identità. Il tutto accadeva lo scorso venerdì, con l'annuncio diffuso dai Windsor: "Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l'auto-isolamento in casa", spiegava Kensington Palace in una nota rilanciata dalla Bbc. Bene, il periodo di auto-isolamento dovrebbe durare dieci giorni. Ecco, dovrebbe. Il punto è che si apprende che Kate ne è già uscita: domani, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Ma come,? Come è noto, la Duchessa di Cambridge si era messa in auto-isolamento dopo essere venuta a contatto con una persona positiva al coronavirus, della quale però non è stata rivelata l'identità. Il tutto accadeva lo scorso venerdì, con l'annuncio diffuso dai Windsor: "Sua altezza reale non ha alcun sintomo, ma sta seguendo le indicazioni fondamentali del governo e sta osservando l'auto-isolamento in casa", spiegava Kensington Palace in una nota rilanciata dalla Bbc. Bene, il periodo di auto-isolamento dovrebbe durare dieci giorni. Ecco, dovrebbe. Il punto è che si apprende chene è già uscita: domani, ...

