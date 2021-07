Italia, la mamma di Mancini: 'Roberto è tranquillo e ce la metterà tutta' (Di sabato 10 luglio 2021) JESI - "Ho sentito Roberto: è tranquillo come sempre, lui ce la metterà tutta. Poi speriamo bene." . Sono le parole di Marianna Puolo, la mamma del commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini . Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 luglio 2021) JESI - "Ho sentito: ècome sempre, lui ce la. Poi speriamo bene." . Sono le parole di Marianna Puolo, ladel commissario tecnico della Nazionale

Advertising

NadeeshaUy : “Perdona se sente usare l’espressione «ne*ro»?” — ho dovuto leggere due volte la domanda. - trash_italiano : Svegliati Italia mia, sennò mamma non ce la fa - GiuseppeRossi22 : Siamo in finale!!!!!!! Mamma mia ragazzi…fantastici!!!!!!!! Grazie!!!! #italia - yibowoosh : Il vaccino contro il vaiolo , che poi non so negli altri paesi ma in Italia non è più obbligatori da anni ormai …fo… - ciccio_liso : Per il mondo sportivo quella di domani è Italia vs Inghilterra, per tutti gli altri è Unione europea + Scozia e Gal… -