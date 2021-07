Insulti, minacce e anche sassate: a 88 anni finisce a giudizio per stalking contro i vicini di casa (Di sabato 10 luglio 2021) PESARO - L'arzillo 88enne si ritrova sul banco degli imputati con l'accusa di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa. Un rapporto tutt'altro che idilliaco tanto che avrebbe lanciato sassi ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 10 luglio 2021) PESARO - L'arzillo 88enne si ritrova sul banco degli imputati con l'accusa di atti persecutori nei confronti deidi. Un rapporto tutt'altro che idilliaco tanto che avrebbe lanciato sassi ...

Advertising

fferocee : RT @framiriello: Nel curriculum di Imen Jane: - Una laurea finta - Foto con manager spacciate per collaborazioni - Insulti ai terr*** - vi… - nocchi_rita : RT @j_gufo: Mentre Louis Enrique tifa per noi, i giornali spagnoli e il Primo Ministro onorano Raffaella Carrà, nostri connazionali rispond… - alessiamalagutl : RT @framiriello: Nel curriculum di Imen Jane: - Una laurea finta - Foto con manager spacciate per collaborazioni - Insulti ai terr*** - vi… - iromitalianbeef : RT @framiriello: Nel curriculum di Imen Jane: - Una laurea finta - Foto con manager spacciate per collaborazioni - Insulti ai terr*** - vi… - blvckdog : RT @framiriello: Nel curriculum di Imen Jane: - Una laurea finta - Foto con manager spacciate per collaborazioni - Insulti ai terr*** - vi… -