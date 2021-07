Il problema non è il referendum di Renzi, ma chi non vuole il reddito di base (Di sabato 10 luglio 2021) Il problema non è Renzi che ha annunciato un referendum per abolire il cosiddetto “reddito di cittadinanza” nel 2022 dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, né Salvini che ieri ha rilanciato la richiesta di rivederlo, ma tutta la politica italiana che non vuole estenderlo senza vincoli né condizioni trasformandolo in un reddito di base. Mentre sui social network si sprecano la battute contro il fenomeno di Rignano specializzato nel farsi massacrare ai referendum, si continua a dare credito alla … Continua L'articolo proviene da il ... Leggi su ilmanifesto (Di sabato 10 luglio 2021) Ilnon èche ha annunciato unper abolire il cosiddetto “di cittadinanza” nel 2022 dopo l’elezione del nuovo presidente della Repubblica, né Salvini che ieri ha rilanciato la richiesta di rivederlo, ma tutta la politica italiana che nonestenderlo senza vincoli né condizioni trasformandolo in undi. Mentre sui social network si sprecano la battute contro il fenomeno di Rignano specializzato nel farsi massacrare ai, si continua a dare credito alla … Continua L'articolo proviene da il ...

