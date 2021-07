Giustizia: Della Vedova, 'Pd non può costruire alternativa ai sovranisti con M5S' (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "L'opposizione di Conte alle riforme Della Giustizia cui il Cdm ha dato via libera all'unanimità mina pericolosamente il lavoro di Draghi e dimostra che la sua visione resta legata al Giustizialismo e alle leggi del suo primo governo gialloverde: nazionalista, populista e Giustizialista”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova di Più Europa. “La scelta del Pd di farne il principale interlocutore si rivela, come previsto, una scorciatoia che non porta da nessuna parte. L'alternativa ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Roma, 10 lug. (Adnkronos) - "L'opposizione di Conte alle riformecui il Cdm ha dato via libera all'unanimità mina pericolosamente il lavoro di Draghi e dimostra che la sua visione resta legata allismo e alle leggi del suo primo governo gialloverde: nazionalista, populista elista”. Lo scrive su Facebook il sottosegretario agli Esteri Benedettodi Più Europa. “La scelta del Pd di farne il principale interlocutore si rivela, come previsto, una scorciatoia che non porta da nessuna parte. L'ai ...

