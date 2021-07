G20: Scholz, 'garantire più equa distribuzione vaccini' (Di sabato 10 luglio 2021) Venezia, 10 lug. (Adnkronos/Dpa) - "garantire una più equa distribuzione dei vaccini". A chiederlo è il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz nel corso dell'incontro dei ministri delle finanze del G20 Venezia. "Dobbiamo garantire che i vaccini raggiungano i luoghi in cui sono necessari", ha affermato Scholz. La continua mutazione del virus significa che è necessaria una produzione prolungata di vaccini e effettuare ulteriori ricerche, ha aggiunto. "È una questione umanitaria. E' necessario aiutare il mondo intero in modo che tutte le ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 luglio 2021) Venezia, 10 lug. (Adnkronos/Dpa) - "una piùdei". A chiederlo è il ministro delle finanze tedesco Olafnel corso dell'incontro dei ministri delle finanze del G20 Venezia. "Dobbiamoche iraggiungano i luoghi in cui sono necessari", ha affermato. La continua mutazione del virus significa che è necessaria una produzione prolungata die effettuare ulteriori ricerche, ha aggiunto. "È una questione umanitaria. E' necessario aiutare il mondo intero in modo che tutte le ...

