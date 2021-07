Fabregas: «Bonucci e Chiellini odiano questa giocata. Sterling può approfittarne» (Di sabato 10 luglio 2021) Cesc Fabregas ha svelato un punto debole di Bonucci e Chiellini che l’Inghilterra potrebbe sfruttare in finale contro l’Italia Cesc Fabregas consiglia l’Inghilterra. L’ex campione del mondo con la Spagna, al The Daily Telegraph, ha svelato un possibile punto debole di Bonucci e Chiellini che gli inglesi potrebbero sfruttare in finale contro l’Italia. «A Chiellini e Bonucci piace molto giocare d’anticipo, ma odiano i palloni alle loro spalle. Per questo credo che anche in finale Sterling sarà importantissimo grazie alla sua ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 luglio 2021) Cescha svelato un punto debole diche l’Inghilterra potrebbe sfruttare in finale contro l’Italia Cescconsiglia l’Inghilterra. L’ex campione del mondo con la Spagna, al The Daily Telegraph, ha svelato un possibile punto debole diche gli inglesi potrebbero sfruttare in finale contro l’Italia. «Apiace molto giocare d’anticipo, mai palloni alle loro spalle. Per questo credo che anche in finalesarà importantissimo grazie alla sua ...

