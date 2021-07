Emis Killa Keta Music Vol. 3: quando esce e cosa conterrà? (Di sabato 10 luglio 2021) Il 23 luglio vedrà la luce il nuovo lavoro rap di Emis Killa. L’album si intitola Emis Killa Keta Music Vol. 3 cosa conterrà l’album Emis Killa Keta Music Vol. 3 ? Il nuovo Mixtape è il terzo capitolo della serie inziata nel 2009 con Keta Music e continuata nel 2015 con Keta Music Vol. 2. Ora, a distanza di 6 anni, Killa è pronto a tornare con la sua Musica dopo i successi ottenuti ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 10 luglio 2021) Il 23 luglio vedrà la luce il nuovo lavoro rap di. L’album si intitolaVol. 3l’albumVol. 3 ? Il nuovo Mixtape è il terzo capitolo della serie inziata nel 2009 cone continuata nel 2015 conVol. 2. Ora, a distanza di 6 anni,è pronto a tornare con la suaa dopo i successi ottenuti ...

Advertising

firevproofhs : per quanto non mi piaccia emis killa come persona e neppure come artista negli ultimi album, 'l'erba cattiva' e 'me… - turtunz : @NariceDe Non l'ho ascoltato perché nella tracklist c'è Emis Killa - golretzka2 : Domenica cantiamo come coro il ritornello di maracana di emis killa però dicendo 'QUESTA SERA L'INGHILTERRA CI INCULERÀ EEEH OOOH EEEH' - lacasadelrap : Dopo una lunga attesa e grande hype, Emis Killa è pronto a tornare con il terzo capitolo di una delle saghe rap più… - descreetlvo : quando canta emis killa mi sembra di sentire sempre la stessa canzone -