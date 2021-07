Doppio naufragio alle Due Sorelle | salvati nove turisti | tra loro anche un bimbo di un anno

(Di sabato 10 luglio 2021) SIROLO - Altro importante intervento questa mattina per la squadra OPSA della Cri Ancona intervenuta per un soccorso insieme a Capitaneria di porto e vigili. Sono statidi origine ...

OlindoGatti : Cara bolla di Twitter stamane ho subito un doppio naufragio in kayak e quindi ora sto con la Bonino. Spero capiate -

Sono stati salvati 9 turisti di origine argentina (di cui un bimbo di un anno) da un. Le due imbarcazioni naufragate venivano da Porto Potenza. SIROLO - Altro importante intervento questa mattina per la squadra OPSA della Cri Ancona intervenuta per un soccorso insieme a Capitaneria di porto e vigili. Sono stati salvati 9 turisti ...