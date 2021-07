DIRETTA Tour de France 2021, tappa di oggi LIVE: il gruppo a tutta (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 13.01 Attacca Nibali! Alaphilippe e Mohoric con l’azzurro. 12.59 Grande sofferenza invece per Tim Declerq, dopo la caduta di ieri. 12.57 Foratura per Sergio Henao. 12.54 Si muovono Julian Alaphilippe e Vincenzo Nibali! 12.52 Quattro corridori hanno guadagnato un centinaio di metri, c’è De Gendt. 12.50 Anche Sonny Colbrelli prova ad andare all’attacco. 12.48 Velocità folli per i corridori. 12.46 Plotone allungatissimo, subito van Aert all’attacco. 12.44 Tantissimi attacchi, 180 chilometri all’arrivo. 12.41 PARTITA UFFICIALMENTE LA ... Leggi su oasport (Di sabato 10 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE13.01 Attacca Nibali! Alaphilippe e Mohoric con l’azzurro. 12.59 Grande sofferenza invece per Tim Declerq, dopo la caduta di ieri. 12.57 Foratura per Sergio Henao. 12.54 Si muovono Julian Alaphilippe e Vincenzo Nibali! 12.52 Quattro corridori hanno guadagnato un centinaio di metri, c’è De Gendt. 12.50 Anche Sonny Colbrelli prova ad andare all’attacco. 12.48 Velocità folli per i corridori. 12.46 Plotone allungatissimo, subito van Aert all’attacco. 12.44 Tantissimi attacchi, 180 chilometri all’arrivo. 12.41 PARTITA UFFICIALMENTE LA ...

