Devozione alla Beata Vergine Maria: Preghiera del mattino del 10 Luglio 2021 (Di sabato 10 luglio 2021) Il Sabato è il giorno della Devozione alla Beata Vergine Maria. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con la Preghiera del mattino di oggi 10 Luglio. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Dona al Tuo popolo, o Padre, L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 10 luglio 2021) Il Sabato è il giorno della. Offriamo questo nuovo giorno al Signore con ladeldi oggi 10. Chiediamo per intercessione della Madonna aiuto e sostegno per questo nuovo giorno. Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Dona al Tuo popolo, o Padre, L'articolo proviene da La Luce di

Advertising

LadyTransGisela : RT @TeoSlaveGisela: La mia vita e devozione e sottomissione alla mia ?DEA?PADRONA? ?@LadyTransGisela? sono Il SUO giocattolo sessuale ... s… - TeoSlaveGisela : La mia vita e devozione e sottomissione alla mia ?DEA?PADRONA? ?@LadyTransGisela? sono Il SUO giocattolo sessuale .… - Rinocb9 : RT @VickyM_83: Gli occhi più belli e profondi del mondo, così incredibilmente lucidi data la commozione per un sogno che finalmente si avve… - Patty63197317 : RT @VickyM_83: Gli occhi più belli e profondi del mondo, così incredibilmente lucidi data la commozione per un sogno che finalmente si avve… - VickyM_83 : Gli occhi più belli e profondi del mondo, così incredibilmente lucidi data la commozione per un sogno che finalment… -