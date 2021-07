Cura anti Covid, per l’Oms il farmaco scoperto da Ascierto è pienamente efficace (Di sabato 10 luglio 2021) Secondo l’Oms Il Tocilizumab è, insieme con il Sarilumab, un farmaco indicato per i malati gravi colpiti da Covid e, va assolutamente raccomandato. Il farmaco anti-artrite, sperimentato all’Istituto per iT umori Pascale di Napoli dal prof Paolo Ascierto, secondo l’agenzia dell’ ONU, avrebbe ridotto del 13 % la mortalità dei pazienti affetti dal virus. “A questa percentuale non si erano spinti, nelle più ottimistiche previsioni, nemmeno i ricercatori del Pascale”, osserva l’Istituto per i Tumori in un comunicato. Il direttore generale, Attilio Bianchi, ringrazia l’Oms per ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 luglio 2021) SecondoIl Tocilizumab è, insieme con il Sarilumab, unindicato per i malati gravi colpiti dae, va assolutamente raccomandato. Il-artrite, sperimentato all’Istituto per iT umori Pascale di Napoli dal prof Paolo, secondo l’agenzia dell’ ONU, avrebbe ridotto del 13 % la mortalità dei pazienti affetti dal virus. “A questa percentuale non si erano spinti, nelle più ottimistiche previsioni, nemmeno i ricercatori del Pascale”, osserva l’Istituto per i Tumori in un comunicato. Il direttore generale, Attilio Bianchi, ringraziaper ...

