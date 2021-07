Covid | il tasso dei positivi sui tamponi effettuati rimane stabile allo 0 | 7% I DATI

(Di sabato 10 luglio 2021) Secondo il bollettino del ministero della Salute del 10 luglio sulla situazione coronavirus in Italia, ci sono stati 1.400 i nuovi contagi nel nostro Paese in 24 ore a fronte di 208.419giornalieri. La percentuale diinvariata rispetto a ieri. Le vittime in totale sono 127.768, con 12 decessi nelle ultime 24 ore. Continua il calo delle terapie intensive e dei ricoveri

Dopo aver innalzato il livello di rischioin Sardegna, il governatore Solinas chiede di 'non abbassare la guardia'. Cluster tra studenti a Malta: bloccati più di 100 italiani. Brusaferro ...ROMA " Lievissimo incremento dei casiin Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati secondo quanto rilevato dal consueto ... Dato che fa decrescere leggermente ildi positività allo 0,67%.Emerge dal bollettino Covid di oggi della Regione Campania, aggiornato alla mezzanotte scorsa. In leggera discesa il tasso di contagio al 2,82% (ieri era al 2,94%) ma sempre piuttosto alto anche a ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.