Anna Falchi frecciatina al veleno contro Giancarlo Magalli “Non vedo perché …”

(Di sabato 10 luglio 2021) I fatti vostri, storico programma di Michele Guardì che va in onda nella fascia del mezzogiorno su Rai 2, dal prossimo autunno, invece che essere condotta, come al solito da, sarà condotta dain coppia con il giornalista siciliano Salvo Sottile.frecciata al, che in più di un’occasione ha tenuto a ribadire che non è stato mandato via da I fatti vostri ma è stato lui a decidere di lasciare, ha ...

Advertising

zazoomblog : Anna Falchi nuova conduttrice de I Fatti Vostri: frecciatina a Magalli - #Falchi #nuova #conduttrice #Fatti - zazoomblog : “Uno Weekend” il programma trasmesso da Napoli con Anna Falchi e Beppe Convertini - #Weekend” #programma… - SerieTvserie : Uno Weekend, gli ospiti della terza e quarta puntata in onda domani e domenica - tvblogit : Uno Weekend, gli ospiti della terza e quarta puntata in onda domani e domenica - xswagway : scoperto che Anna Falchi è finlandese. -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Falchi

News Dal prossimo settembre rivoluzione nel programma di Michele Guardì in onda su Rai Due Pubblicato su 9 Luglio 2021è la nuova conduttrice de I Fatti Vostri. L'italo - finlandese affiancherà dal prossimo settembre il giornalista Salvo Sottile. Nuova coppia di presentatori per uno dei programmi storici ...... dal prossimo autunno, invece che essere condotta, come al solito da Giancarlo Magalli, sarà condotta dain coppia con il giornalista siciliano Salvo Sottile . Giancarlo Magalli frecciata ...I fatti vostri, storico programma di Michele Guardì che va in onda nella fascia del mezzogiorno su Rai 2, dal prossimo autunno, invece che essere condotta, come al solito da Giancarlo Magalli, sarà co ...Dopo la partenza col botto, con share superiore al 19%, cresce l’attesa per le prossime puntate della nuova trasmissione della rete ammiraglia della tv di Stato “Uno ...